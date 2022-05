Nadal ja Federer kaitsevad Venemaa tennisiste nii võimsalt, et Wimbledonist saab külaturniir

Ajal, kui enamik spordimaailma on ühtselt ja vaidlustesse laskumata Ukrainas sõda pidava Venemaa ja selle riigi sportlased – samuti valgevenelased – võistlustelt kõrvaldanud, astub tennis teist jalga. Vene ja Valgevene tennisistid on turniiridele igati teretulnud, küll mitte oma lipu all. Meeste ja naiste profitennise katusorganisatsioonid ATP ja WTA on seisukohal, et rahvuse põhjal ei tohi kedagi diskrimineerida, sportlased pole sõjas süüdi, nad on tavalised inimesed, kes teevad väljakul oma tööd.