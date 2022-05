Ermi võidukas võitlus kuumuse, kohtunike, tormi, une ja opereeritud jalaga

Algus on üsna lubav. Kui mullu Tokyos 11. tulles kogus 24-aastane Johannes Erm 8213 punkti, siis pärast pöia operatsiooni mitmevõistluse lavale naastes polnud summa eriti väiksem. Ja mis peaasi: lõigatud jalg, mis sundis hüppama kõrgust valelt jalalt ja lühemalt hoolt, pidas vastu.

„Tagasituleku kohta hea avavõistlus. Loodan MM-il kohal olla,” usub NCAA kagukonverentsi meistriks tulnud Erm, et nelja nädala pärast üliõpilaste finaalvõistlusel on normiks olev 8350 punkti tehtav. Kohti, kust juurde panna, on päris palju.