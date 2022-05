Eestlanna krooniti jõutõstmises Euroopa meistriks

„Marelini ja ka teiste noorte areng on olnud vägagi muljetavaldav ja rõõm on näha, et meie noorte tase on niivõrd kõrge. Oma kaalukategoorias tuli noorte Euroopa Meistriks Carl Henrik Ted Erik Högström ja ka teiste noorte tulemused on suurepärased, näiteks Katriin Sildniku, kes sai hõbemedali ja Pille Pihlik, kes sai neljanda koha,“ tõi Andrusenko välja.