VIDEO | Liverpooli tähtmängija Mohamed Salah: objektiivselt hinnates olen maailma parim!

Salah valiti hiljuti Inglismaa jalgpalliajakirjanike (FWA) poolt Premier League'i parimaks mängijaks ning egiptlase sõnul vääris ta auhinda täielikult: "Kui mind teiste samal positsioonil mängivate palluritega võrrelda, siis on ilmselge, et olen parim nii oma klubis kui ka kogu maailmas. Ma pühendun alati täielikult oma tööle ning numbrid on selle parimaks tõestuseks," rääkis Salah beIN SPORTSile antud intervjuus.