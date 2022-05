Venemaa rikkuri Oleg Tinkovi viimane suur velotuur

Selle postituse tõttu kaotas endine omanimelise rattatiimi omanik hetkega kogu oma Venemaal oleva vara, sealhulgas panga, mille ta asutanud on. Oleg Tinkovile on nüüdseks jäänud vähem ärisid, mis tähendab, et tal jääb rohkem aega oma tervisele keskenduda. Venemaa üks rikkamaid inimesi võitleb leukeemiaga.

Ilmselt on tal nüüd ka rohkem võimalusi tegeleda oma lemmikspordiala rattasõiduga. Meeskonna omanikuna on ta sellel alal olnud maailma parimate seas. Tinkoffi meeskond oli kuus-seitse aastat tagasi üks planeedi tugevamaid rattatiime, mis võitis nii Giro kui ka Vuelta, pälvis Tour de France’il parima sprinteri särgi ja mäekuninga tiitli. Ainus, mis Venemaa meeskonnal ei õnnestunud, oli võita rattaspordi prestiižikaim autasu, Tour de France’i üldarvestuse liidri kollane särk. Olen kindel, et see okas istub endiselt kusagil Oleg Tinkovi südames.