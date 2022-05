DELFI VIDEO | Mihkel Kirves: Kalev kontrollis algeduga kogu mängu, meil said energiavarud otsa

"See, mis me neile alguses andsime, selle hoidsid nad lõpuni. Pääsesime küll lähemale, kui oma mängu peale surusime, aga energiavarud said otsa ning lõpuks me neile ohtlikuks ei kujunenudki. Oma algeduga kontrollisid nad tervet mängu," rääkis Kirves Delfi TV otse-eetris.