DELFI VIDEO | Kregor Hermet: laupäeval peame tegema vähemalt sama hea mängu, kui mitte parema

"Mingitel hetkedel mängust lasime ennast natuke ära suruda. Hea oli, et me pead ei kaotanud. Murdehetkedel, kui nad minispurdi tegid, oli meil mingi vastus alati olemas. Kõik olid mängule keskendunud ja lõplikult pead ei kaotanud. Aga selge see, et nad olid palju agressiivsemad kui esimeses mängus," rääkis Hermet.

Kas laupäeval lõpeb Kalevi spordihallis seeria ära? "Sada protsenti - meie tahame ära lõpetada. Aga sama kindel on ka see, et Pärnu ei taha lasta meil seda teha. Midagi kerget ei tule. Peame olema valmis ja tegema kõik selleks, et me sel hooajal Pärnusse tagasi tulema ei peaks. Nad ei tule meile midagi andma. Meie peame ise ära võtma. Kui ootama jääme, võib valus karistus tulla. Peame tegema vähemalt sama hea mängu, kui mitte parema."