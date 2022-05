Iisaku gümnaasiumis õppivate korvpallipoiste lapsevanemad on mures. Nende lapsed sõitsid mujalt Eestist Iisakusse õppima just korvpalli tõttu. Kuna vald otsustas Reinar Halliku korvpallikooliga (RHKK) gümnaasiumiastme lapsi puudutava lepingu lõpetada, peab endine Eesti koondise korvpallur oma korvpallikooli sealt ära kolima. See tähendab seda, et poistel pole põhjust seal jätkata. Sellised poisse on 13.