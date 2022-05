Karel Tilga koostöö endise Eesti kümnevõistlejaga leidis lõpu

Tilga naases Itaalias toimunud treeninglaagrist, kus harjutas üheskoos Hans-Christian Hausenbergiga. Koostöö Saluriga on läbi saanud, aga osapooled ei soovi teemat veel esialgu kommenteerida. Lisaks on treeneriga koostöö lõpetanud ka Tilga tüdruksõber, Tokyo olümpia seitsmevõistluse kümnes naine Ninali Zheng, vahendab Õhtuleht.

"On üsna loogiline, et see pole klassikaline vana kooli treeneri-õpilase suhe, kus treener paneb treeningkava pauguga lauale ja sportlane lööb lihtsalt kulpi. Ei ole jah päris nii, et tema ütleb, kuidas on, vaid pigem arutame asja kahekesi. Nii tehnika osas kui ka treeningplaani,” kommenteeris Tilga detsembris Deflile koostööd Saluriga.