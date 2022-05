AMETLIK | Kristjan Ilves jätkab treenimist Norra koondise juures

Läbirääkimisi uue lepingu osas alustasid osapooled aprilli alguses ning peale põhjalikke arutelusid jõuti kuu lõpus ka sisu osas kokkuleppele. Tegu on sarnase koostöö lepinguga, mis oli ka varasemalt Norra ja Eesti Suusaliidu vahel sõlmitud. Koostöö jätkub, sest Kristjan soovib panustada 100% spordile veel vähemalt ühe olümpia tsükli ning seal saavutada kõrgeid tulemusi. „Me näeme, et see on hetkel parim viis, kuidas ta selle nelja aasta jooksul saavutab endale seatud eesmärgid,“ ütleb Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit.

„Lepingu pikendamine oli minu jaoks ainuke võimalus jätkata tipptasemel sportimist ning ma näen, et mul on veel palju norrakatelt õppida ja paremaks saada,“ on Kristjan Ilves õnnelik ning loodab, et järgmised neli aastat saavad olema edukad.

Koostöö peamine eesmärk on aidata Kristjanil treenida koos maailma tipuga ja saada oskusteavet parimatelt ning seeläbi saavutada kõrgeid tulemusi. Lepingus tehti mõned muudatused, mille puhul nähti, et leping oleks sisukam ning osapooltele kasulikum. Perioodi pikkuseks on kokkulepitud neli aastat ehk kuni 2025/2026 hooaja lõpuni. Sellesse perioodi jäävad kolm tiitlivõistlust – maailmameistrivõistlused 2023 Planical, 2025 Trondheimis ja 2026 taliolümpiamängud Itaalias.

Senini on olnud Norra ja Eesti vaheline koostöö väga positiivne. Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit sõnab: „Leping Norra Suusaliiduga on andnud meile väga palju juurde ja loodetavasti annab tulevikus veel rohkem. Kolme aasta puhul ei olnud kordagi vaja sõlmitud lepingut sahtlist välja võtta, et detaile üle vaadata. Osapooled panustasid alati rohkem, kui leping seda ette nägi.“

Lisaks on lepingus olulisel kohal ka noorte kahevõistlejate ja naiskahevõistlejate arendamine ning treenerite koolitused. Esimesed koolitused viidi läbi Eesti Suusaliidu kevadseminaril sel aastal 6.-7. mail Otepääl. Edaspidi avaneb ka kahevõistluse noortel liituda Norras klubidega.

Norra kahevõistluse spordidirektor Ivan Stuan lisab: „Me oleme väga õnnelikud koostöö osas ja samuti selle üle, et Kristjan ainult tugevamaks saab, et ka meie enda sportlasi tiimis tagant utsitab. Samuti loodame, et saame Eestit aidata ka noorte ja naiste kahevõistluse arendamise juures uuel perioodil.“