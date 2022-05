Karel Voolaid: me ei tohi ülbeks muutuda, peame viigiga rahule jääma

Flora ja Paide jätsid Premium liiga 12. vooru mängus väravad löömata. 27. minutil vahetusest sekkunud Henrik Ojamaa oli 43. minutiks saanud juba kaks kollast kaarti.

11 võidu kõrvale esimese viigi teinud Flora jätkab 34 punktiga tabeliliidrina, 22 silma kogunud Paide püsib neljandal kohal.

"Esimest poolaega vaadates peame rahule jääma, teist poolaega vaadates... Me küll ei tahaks, aga Flora võimalusi arvestades peame kahjuks rahul olema. Me ei tohi Eesti liigas ülbeks muutuda. Me pole veel Floraga ühel pulgal, vaid grammi võrra maas. Tuleb viigiga rahul olla, vaatamata sellele, et Flora mängis ühemehelises vähemuses," sõnas Voolaid.

"Nende treenerid on selles koosluses varemgi vähemuses mänginud, küll mitte väga palju. Nemad sisuliselt oma kaitsetööd ei muutnud. Meile andis see võimaluse taga palli ühest äärest teise vahetada, aga ründetsoonis see ülekaalu ei andnud. Florale tuleb au anda, et nad kestsid hästi. Nii hästi, et meil ei tekkinudki neid väsimuse pealt ära murda. Vastupidi, nad näitasid päris häid vasturünnakuid ja kiirust. Oli tükk tegu, et neid pidurdada, kui nad palli võitsid. Me ei saa valmistuda selleks, et kui Flora jääb kümnekesi, siis on meil mingit kombinatsioonid välja mõeldud. Tuli olla kannatlik ja otsida lahendusi, aga Flora hea kaitsemäng neid täna palju ei pakkunud."

Voolaid tõdes, et neljapäeval karikasarja poolfinaalis Flora vastu saadud võit lisas mängijatele enesekindlust, kuid Flora pani täna väljakul oma parema klassi maksma. "Eeldasin, et Flora surub ja surub ning meil hakkavad lõpus võimalused tekkima, kui me värskemaid jalgu sisse toome. Aga punane kaart muutis mängu käiku kardinaalselt. Plaan oli kaitses kannatlikumalt mängida ja panustada üleminekutele ning esimesel poolajal pilt ka selline oli, nagu me plaanisime. Ma ei näe, et võistkond ei oleks enesekindel. Oleme küll, aga vastane suudab meid piisavalt hästi pidurdada, et me nende kaitsemüürist lihtsalt läbi ei rammi," ütles Voolaid.

"Viimastes mängudes teiste meeskondadega on see meil paremini õnnestunud, aga nende võistkondade kaitse kvaliteet on olnud kehvem. Flora peabki oma nimesid arvestades meid pidama saama. Meie mängijad lati alt läbi ei jooksnud, me lihtsalt ei suutnud neid lahti muukida nende oskustega, mis meil täna on. Enesekindluse taha asi ei jää. Kindlust on ja võistkond on tubli."