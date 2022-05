Medalisadu välismaal. Teppan sai lahmivat kriitikat, Raadiku kibe hõbe ja Puparti suur koormus

Välismaal debüüthooaja teinud 21-aastasel Märt Tammearul ja ta tööandjal Roeselare Knackil pole toriseda midagi. Belgia meistritiitlit suudeti kaitsta, Meistrite liigas saavutati 11. koht. Tammearu oli vahetusmängija, aga vajalik. Laupäevases viimases finaalis Meneniga servis 14 korda ja lõi ta kaks ässa. Roeselare võitis 3 : 0 ja seeria samuti 3 : 0.

„Kindlasti arenesin edasi, ja kui mängida sain, läks pigem hästi,” rääkis debüüthooajal 100 punkti toonud Tammearu. Ta jätkab Roeselares, ja kuna Mathijs Desmet siirdub Itaaliasse Padovasse, võiks järgmine aasta tuua rohkem mänguaega. „Juurde tulevad kaks minuvanust noort. Mul vast väike eelis on, tean juba treenerit ja süsteemi, kindlasti ei saa see lihtne olema, aga plaan on olla algkuuikus.”

Raadiku keeruline hooaeg

Maarjamaa meesvõrkpallur krooniti Soome meistriks viimati 22 aastat tagasi, kui Kuopio Palloseura särgis sai sellega hakkama Kardo Künnap. Andrus Raadik oli tänavu tiitlile lähedal, natuke jäi puudu. Finaalseerias aitas Raadik Savol välja tulla 0 : 2 ja 2 : 3 kaotusseisust, ometi kaotati otsustav seitsmes matš VaLePale 0 : 3. Pronksi sai kaela Akaa-Volley võrkpallur Kristo Kollo.

„Hooajaga rahule kindlasti ei jää, just selle hõbeda pärast. Võiks tuua igasuguseid põhjuseid, aga ei – me kaotasime selle kulla,” ütles varem Soomes kaks pronksi võitnud Raadik. „On tuldud ja öeldud palju, et isiklikus plaanis tegin väga hea hooaja. Mis ma selle teadmisega teen? See ei anna rahuldust. Klubi jaoks oli oluline kindlasti karikasarja võit, esimene tiitel. Teine positiivne asi oli finaalseeria. Kuopio hall oli rahvast täis. Klubile tuli siit korralik finantsiline süst.”

Isiklikus plaanis polnud kerget midagi.