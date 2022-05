Venemaa hümni pähe õppinud Soome tipptreener lahkus idanaabrite koondise eesotsast

"Tahtsime uut lepingut teha, aga läks nii nagu läks. Samas oli kõik loogiline, sest Venemaa koondisel pole mängukalendrit ja treener võib olla oma riigis tõsise surve all," rääkis Jaremenko väljaandele Sport-Ekspress. Ta viitas sellele, et Ukraina sõja tõttu on Venemaa võrkpall rahvusvahelistelt võistlustelt teadmata ajaks välja visatud.