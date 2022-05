Hoidkem sport ja poliitika lahus! Seda on jutlustatud aastakümneid, paraku on tegelikkus pakkunud sootuks midagi muud: eelmisel sajandil maailmasõdade sunnil ära jäänud olümpiad 1916., 1940. ja 1944. aastal – sõda on ju poliitika jätkamine teiste vahenditega –, olümpiaboikotid 1976., 1980. ja 1984. aastal, sportlaste kasutamine autoritaarsete süsteemide instrumentidena ja võimsuse tõestajatena. Seda tegid Hitleri-Saksamaa ja NSV Liit ning teevad praegune Venemaa ja Hiina.