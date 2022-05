Võimsa tulemuse teinud USA kümnevõistleja läks kõigi aegade edetabelis Erki Noolest mööda

* - Täpsustatud kell 14.40: ennist oli kirjas, et Nool langes maailma edetabelis 11. kohale. Rahvusvaheline kergejõustikuliidu koduleht kasutab tabelit, kus Daley Thompsoni isiklik rekord on 8847 punkti asemel 8811 punkti ja Jürgen Hingseni tippmark 8832 punkti asemel 8730. Seega ametlikel andmetel on Nool 8815 punktiga üheksas.