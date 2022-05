FOTOD | Norralase nokauteerinud Moisar võitis King of Kingsi Euroopa meistrivöö, Remmeri matš sai vastuolulise otsuse

Viieraundiline matš lõppes 1.15 enne kolmanda raundi lõppu, kui Moisari paremsirge juba varem korduvalt põrandal käinud norralase lõplikult neutraliseeris. Santana oli küll kiirelt püsti ja väitis, et on veel võitlusvõimeline, kuid sekundeid lugenud ringikohtunik enam selget silmavaadet ei näinud.

"Arvasin, et kolm raundi on piisav. Aga teeme viienda ka, kui vaja!" teatas Remmer peale matši ringis antud intervjuus.

"See on tsirkus!" ei nõustunud otsusega TV3 Sporti kommentaator Kuldar Nei. "Me ei saa suvaliste pseudonarratiividega anda otsuseid mis iganes suunas. See ei ole normaalne."