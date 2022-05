Profipoksi superstaar kaotas ootamatult Venemaa sportlasele ja ei suutnud järjekordset tiitlit endale saada

31-aastane Alvarez võistleb kergraskekaalus (kuni 79 kg) harva, aga tema eakaaslane Bivol on selle kaalukategooria WBA meistrivööd omanud juba 2017. aastast.

Sellegipoolest peeti Alvarezit enne matši kindlaks soosikuks. Mehhiklane alustaski Las Vegases peetud kohtumist korralikult, aga mida aeg edasi, seda rohkem ta väsis. Lõpuks oli Bivoli paremus üsna selge, kõik kolm kohtunikku kirjutasid skoorikaardile tema 115-113 edu.

Pärast kaotust ei hakanud Alvarez vabandusi otsima ja soovis Kõrgõzstani päritolu Bivoliga uuesti kohtuda, kirjutas The Athletic. Viimane andis märku, et on nõus.