Manchester Unitedit tabas võõrsil täielik katastroof

Teise poolaja alguses lagunes United täielikult. 49. minutil suurendas Brightoni edu Marc Cucurella. 57. minutil tegi Pascal Gross seisuks 3:0 ja kolm minutit hiljem vormistas lõppskoori Leandro Trossard.

Unitedil on Premier League'is tänavusel hooajal mängida vaid üks kohtumine. 37 mänguga on neil koos 58 punkti. Suure tõenäosusega lõpetab United kuuenda või seitsmendana.