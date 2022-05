UEFA president: mõnes mõttes murrab Venemaa jalgpallurite karistamine mu südame

Ühtlasi kinnitas UEFA, et Venemaa soov kandideerida 2028. või 2032. aasta EMi korraldajariigiks on samuti tühistatud.

"Olukord on keeruline, aga me ei saanud teistsugust otsust teha. Kuigi mõnes mõttes murrab sportlaste karistamine mu südame, sest see pole nende sõda. Pole hea, et nemad peavad selle tõttu kannatama," rääkis Ceferin.