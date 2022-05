Kalle Rovanperä: pidasin läbirääkimisi kõigi WRC-meeskondadega

Jouhki, kes on töötanud ka Jari-Matti Latvala , Mikko Hirvoneni ja Tommi Mäkineni mänedžerina, leidis Rovanperä osas Toyotaga kiiresti ühise keele. Läbirääkimistele aitas kindlasti kaasa asjaolu, et Mäkinen oli toona Toyota tiimijuhiks.

"Lasin tal [Jouhkil] telgitagust tööd teha, aga loomulikult oli mul endal ka Toyotaga arutelusid. Mingil hetkel ütles Timo mulle, et meil on paar võimalust. Siis otsustasime koos valida Toyota," meenutas Rovanperä.

"Ma arvan, et me rääkisime kõigi tiimidega. Võimalik, et kõik võimalused polnud siiski täiesti kindlad. Küll aga võin öelda, et paar erinevat varianti mul oli," paljastas Rovanperä.