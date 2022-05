Ukraina jalgpallikuulsus: Araabia Ühendemiraatides ei kuule enam karjumist, et ma olen Venemaalt

Rebrov elab ja töötab hetkel Araabia Ühendemiraatides, kus juhendab sealset tippklubi Al Aini FC-d.

"Enam pole konflikte ega vahejuhtumeid toimunud. Kuigi kord liftis kohtasin meest, kes kandis Venemaa kirjaga T-särki," rääkis Rebrov TSNile, vahendab sport24.ua.

"Küsisin temalt, mida ta sellega näidata tahab. Ta vastas: "Jah, see on lihtsalt T-särk." Ma ütlesin, et mis mõte sellel on, kui inimesed surevad. Seejärel läks ta liftist välja ja tormas kuhugi," meenutas Rebrov.

"Konflikte pole, aga isiklikult pole mul mingit soovi venelastega suhelda ... Aga neid on väga raske ignoreerida, nagu antud juhul selle T-särgiga. Aga vähemalt ei karju nüüd enam keegi, et nad on Venemaalt, nad peidavad end, suurem osa Ühendemiraatides viibijatest saab [Ukrainas] toimuvast aru," rõhutas Rebrov.

Ukraina koondises 75 mängu pidanud ja 15 väravat löönud Rebrov lisas, et räägib nüüdsest ukraina keeles. "Iga Ukraina kodanik mõistab nüüd, kui oluline on ukraina keel. Olen kindel, et me kõik saame aru, kui vajalik see on meie riigile, sest agressorriigi keelt rääkida pole kuigi meeldiv."

Rebrov mängis eduka karjääri jooksul nii Ukraina tippklubides Donetsi Šahtaris ja Kiievi Dünamos kui Inglise klubides Tottenham Hotspuris ja West Ham Unitedis.