TÄNA DELFI TV-s | Suur poolfinaal algab: Kalev/Cramo võtab vastu Pärnu Sadama

Meistriliiga raames on klubid tänavu kohtunud kolm korda. Kaks korda on võitnud BC Kalev/Cramo (91:64 ja 79:78), hooaja esimeses kohtumises jäid peale pärnakad 79:66. Paf Eesti-Läti Korvpalliliiga veerandfinaalis alistas Pärnu Kalev/Cramo aga kahes järjestikuses mängus (67:60 ja 76:57) ning edenes poolfinaali.

Heiko Rannula: "Cramol on küll koduväljakueelis ning see on alati kõva nüanss, aga me oleme Kalevi hallis piisavalt mänginud ja kokkuvõttes otsustame asjad väljakul."