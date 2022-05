Uudsel pinevusalal jahib Eesti meistritiitlit värvikas seltskond – Talihärm, Kudre, Gaim, Himma, Ermits, Saluri, Rikberg ja teised

Aga pole see ju nii lihtne! Siseringis sosistatakse, et laskesuusataja Grete Gaim on saavutanud just homseks hooaja tippvormi ja kapisahtlist üles leidnud ka legendaarsed hundisilmadega läätsed. Suusaorienteerumise mitmekordset maailmameistrit Doris Kudret ei hirmuta ka see, kui peab möödavisete järel hulgi trahviringe tiirutama – pea tal ringi käima ei hakka ja suunataju ei kaota naine iial. Sisemine kompass on paigas. Väga kõrgete ootustega tulevad stardijoonele ka 2011. aastal aeroobikakuningannaks kroonitud Maris Tamm ja mullu Tallinna Ironmani 12 tunni ja 58 minutiga läbinud Maria Sarv. Tõsi, tema ihkaks märksa pikemat distantsi.