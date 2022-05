Grete Gaim krooniti lõbusal alal Eesti meistriks, Martin Himma võttis magusa revanši mulluse vopsu eest

Gaim edestas koguni 18 20-meetrist trahviringi läbima pidanud Johanna Talihärmi 2 minuti ja 44 sekundiga. Kolmandana tõusis poodiumile orienteeruja Doris Kudre (+3.48; 14). Erilist rõõmu tegi Gaimile see, et 1 km vaheaeg oli tal sekundi võrra parem kui Jaak-Heinrich Jagoril. Finišis oli endine tõkkejooksja siiski 10 sekundit kiirem.

Seepõld ei pidanud seekord vaimsetele pingetele vastu ja põles täiesti läbi. Aeg 25.05 andis koguni 10 trahviringi teinud mehele alles kuuenda koha. Finišijärgses intervjuus tunnistas Seepõld, et Himma oli teda mitu nädalat enne võistlust tõsiselt töödelnud, saates öösiti erinevates kanalites sõnumeid. Eks seegi näitab, kui tõsise ja printsipiaalse duelliga on tegu. "Tore, et Martin on mõistnud - kõik, mis pole keelatud, on lubatud," ütles Seepõld. Jääb üle vaid oodata, mida mehed järgmiseks aastaks välja mõtlevad, discijooksus nalja juba ei mõisteta...

Aga pole see ju nii lihtne! Siseringis sosistatakse, et laskesuusataja Grete Gaim on saavutanud just homseks hooaja tippvormi ja kapisahtlist üles leidnud ka legendaarsed hundisilmadega läätsed. Orienteerujat Doris Kudret ei hirmuta ka see, kui peab möödavisete järel hulgi trahviringe tiirutama – pea tal ringi käima ei hakka ja suunataju ei kaota naine iial. Sisemine kompass on paigas. Väga kõrgete ootustega tulevad stardijoonele ka 2011. aastal aeroobikakuningannaks kroonitud Maris Tamm ja mullu Tallinna Ironmani 12 tunni ja 58 minutiga läbinud Maria Sarv. Tõsi, tema ihkaks märksa pikemat distantsi.