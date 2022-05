Romet Pajur saavtas Rahutuuril etapivõidu, Janika Lõiv alustas MK-etappi 14. kohaga

Temposõidus näitas päeva kiireimat aega liidrisärgis võistelnud Luksemburgi rattur Mathieu Kockelmann (13.56, keskmine kiirus 48,2 km/h). Teise koha pälvis sakslane Emil Herzog (+0.03). Pajur kaotas võitjale 13 sekundiga. Seejuures on kõik kolm ratturit Bora-Hansgrohe järelkasvumeeskonna Team Auto Eder liikmed.

Teistest Eesti maanteeratturite koondise liikmetest said Frank Aron Ragilo (+0.35) 12., Oliver Rüster (+1.04) 35., Lauri Tamm (+1.08) 38., Oskar Küüt (+1.20) 52. ja Aaron Aus (+1.43) 78. koha.

Õhtusel grupisõidu etapil tegi Eesti koondis Pajurile väga hea lahtivedamise ning eestlane napsas esikoha belglase Vlad van Mecheleni ja norralase Oliver Auklandi nina all.

„Õhtune grupisõit oli pigem lihtne võrreldes teiste etappidega, sest kõik poisid on juba väsinud ja nad ei pressi enam niimoodi. Mina passisin alguses grupis, puhkasin, olin rahulikult ja ei närveerinud. Lõpufiniš oli see-eest väga pingeline ja viimasel kümnel kilomeetril suruti kõvasti. Eesti koondis sai väga hästi hakkama tiimitööga – lükkasime poistega rongi ette ja ühtki teist koondist niimoodi ees ei olnud nagu meie. Viimasel 500 meetril tegi Lauri Tamm selle viimase vajaliku liigutuse, mida oli mul võiduks vaja,“ ütles Pajur.

Teistest eestlastest sai Ragilo 13., Tamm 28., Rüster 46., Küüt 70. ja Aus 98. koha. Kokkuvõttes läheb eelviimasele etapile vastu liidrina Kockelmann, Herzog kaotab talle 13 ja Pajur 17 sekundiga. Ragilo on üldarvestuses 12. (+0.45), Rüster 66. (+10.10), Tamm 68. (+10.14), Küüt 72. (+10.26) ja Aus 79. (+10.49) kohal. Laupäeval sõidetakse Rahutuuril profiililt kõige raskem, 121,7-kilomeetrine etapp, mille jooksul koguneb 2100 tõusumeetrit.

„Tänane sõit oli ikka väga segi kui pudru ja kapsad ning palju oli positsioonivõitlust,“ rääkis Lõiv. „Stardis oli mu kõrval Prevot, kes pani jala pedaalilt mööda ja kukkus mulle otsa. Olenemata sellest, et ma sain kenasti pedaali kinni, olin lenksuga tema taga kinni ja peaaegu ümber kukkumas. Selleks hetkeks oli suurem osa pundist läinud ja hakkasin oma tempoga ettepoole liikuma. Sõidu keskel oli suur kukkumine ja et mitte seisma jääda, pidin üle Sina Frei ratta hüppama. See ei tulnud hästi välja, aga kuidagi ma üle selle sain. Eelviimasel laskumisel läksin kurvi liiga suure hooga ja oleksin peaaegu kukkunud. Lõpuks aga suutsin sõita targalt ning saan startida pühapäeval olümpiakrossis teistest reast.“