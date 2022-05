Anett Kontaveit alustab Rooma tippturniiri teisest ringist

Eestlanna sai turniiriks viienda asetuse ning on avaringis vaba. Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi kas tšehhitari Karolina Muchova (WTA 67.) või ühe kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud mängijaga.

Muchova vastu on Kontaveit mõlemad senised mängus kaotanud. Ta jäi tšehhitarile alla nii 2019. aasta Wimbledoni kui Roland Garrose turniiril.

Kontaveitiga samal tabelipoolel on ka maailma esireket Iga Swiatek, kes on ühtlasi sel turniiril tiitlikaitsjaks. Edu korral võib eestlanna Poola tennisetähega kohtuda veerandfinaalis.