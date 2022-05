Lewis Hamilton korraldas FIA vastu suurejoonelise protesti

Hamilton tuli Miami GP-etapi pressikonverentsile, kandes kolme käekella, kaheksat sõrmust, nelja kaelakeed ja kahte kõrvarõngast.

"Sport astub häid samme, kuid see reegel on nagu samm minevikku. Oleks paremaid asju, millele keskenduda," ütles Hamilton ehete keelamise kohta.

Britt tunnistas, et tal on reeglit võimatu täita, sest tal on kõrvarõngad ja ninaneet, mida ei saa ära võtta.

Mercedese piloot sõnas, et on valmis isegi selleks, et tal võidakse võistlemine ära keelata.

"See [ehete kandmine] pole kunagi varem olnud turvaprobleemiks. Kui nad minu võistlemise peatavad, on meil tiimis olemas varusõitja. Mul on ka palju muud teha," sõnas Hamilton.

Hamiltonile on toetust avaldanud näiteks Alpha Tauri sõitja Pierre Gasly. "Minu arvates on suuremaid asju, millele tähelepanu pöörata. Mina olen näiteks usklik ja mul on autos kaasas asju, milleta tunnen end ebakindlalt," sõnas prantslane.

FIA võttis ehete keelamise otsuse vastu enne hooaja kolmandat etappi, mis sõideti Austraalias. 37-aastane Hamilton otsustas juba siis uut reeglit eirata. Ta kandis Austraalia etapil mitmeid kõrvarõngaid ja ninaehet.

"Mul pole mingit kavatsust neid endalt eemaldada. Need on isiklikud asjad ja ma soovin iseendaks jääda," lausus Hamilton toona. "Ma lihtsalt ei saa neid eemaldada. Minu paremas kõrvas olevad ehted on sinna nõnda pandud, et neid ei saa eemaldada."