16-aastase Valijeva dopingujuhtumit uurib Vene antidoping. Ameeriklased kahtlevad ausas uurimises

Valijeva sattus dopinguskandaali Pekingi olümpiamängude ajal, kui selgus, et tema enne mänge antud dopinguproovist leiti keelatud aineid.

Uudistesaidi Inside the Games andmetel on juhtumi uurimine antud RUSADA-le. Neil on otsustamiseks aega kuni augustikuuni.

USA olümpia- ja paraolümpiakomitee peasekretär Sarah Hirshland seab venelaste uurimise usaldusväärsuse kahtluse alla.

"Vaadake, kuidas [Vladimir] Putin Valijevat kaitseb. Kas uurimisprotsessi saab usaldada, kui ta kaitseb Valijevat isegi enne uurimise lõppu?" küsis Hirshland.

Hirshland viitab aprilli lõpu sündmustele, kui Putin kohtus Valijevaga Kremlis olümpiasportlaste autasustamistseremoonial. Putin ütles toona, et noor iluuisutaja saavutas oma tulemused keelatud ainete ja meetoditeta.

"Sellist täiuslikkust ei ole võimalik saavutada ebaausalt, dopinguainete ja manipulatsioonidega. Me teame väga hästi, et sellised ained pole iluuisutamises vajalikud," sõnas Putin oma kõnes.

Valijeva esindajad teatasid juba Pekingi olümpia ajal, et ilmselt on venelanna positiivne dopinguproov seotud sellega, et ta tarvitas kogemata oma vanaisa ravimeid.

RUSADA peab Valijeva juhtumi uurimise lõpetama poole aastaga. Ametlikuks lõpptähtajaks on seatud 8. august 2022.

Ameeriklastel on Valijeva juhtumi puhul ka omad huvid mängus, sest Pekingi olümpia võistkonnavõistluses, kus osales ka Valijeva, said venelaste järel hõbeda just USA iluuisutajad.