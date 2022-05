Kas Ott Tänaku tiimikaaslase sõitjakoht on ohus?

"Me tahame olla kindlad, et Oliver [Solberg] ei oleks surve all. Ta peab lihtsalt omandama kogemusi ja õppima. Horvaatia oli osa õppeprotsessist. Muidugi, see [avarii] oli kahetsusväärne, kuid see on osa ametijuhendist," ütles Hyundai tiimijuht Julien Moncet Dirtfishile.

Solbergi karmi avariid Horvaatias, mille järel masin põlema süttis, näeb SIIT.

"Hooaja edenedes hakkame oma ootusi Oliveri suhtes suurendama. Eestis ja Soomes ootame temalt juba paremat tempot ja tulemusi," lisas Moncet.

Kahel järgmisel rallil - Portugalis ja Itaalias - kihutab Hyundai kolmanda WRC- masinaga vanameister Dani Sordo. Vähem kui kahe nädala pärast peetaval Portugali etapil on stardis ka Solberg, kuid tema keerab Hyundai Rally2 auto rooli.

"Muidugi tahaksin sõita Rally1 autoga, sest kes ei tahaks istumise alla 500 hobujõudu. Küll aga jagame Daniga kolmandat autot. Nüüd on tema kord," lausus Solberg ja lisas: "Olen meeskonnale väga tänulik, et nad andsid mulle Rally2 auto, et saaksin taas Portugalis sõita. WRC2 klassis tuleb kõva heitlus."

"See võistlus on üks hooaja tipphetki. Olen Portugali rallit väiksest peale vaadanud. See on ikooniline ralli. Eelmisel hooajal oli atmosfäär fantastiline ja olen kindel, et see on sama ka tänavu," ütles Solberg.