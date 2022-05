Lehise ja Novosjolovi vehklemisklubi avab uued ruumid T1 keskuses. Olümpiavõitja pidas treeneriga näidismatši

„Eestis on väga tugevad vehklemistraditsioonid ja ala on toonud palju positiivseid emotsioone. Viimati olümpiavõidu ning pronksiga Tokyo olümpialt , kus spordiklubi Le Glaive esindas Katrina Lehis . Klubi jaoks on kaasaegne T1 nii ruumide kui ka asukoha mõttes ideaalne valik. Siin saab olema meie kodu, kus hakkavad tööle treeningrühmad ning kindlasti hoiame oma uksed avatuna kõigile huvilistele, et nad saaksid tulla kasvõi korraks vehklemist proovima,“ ütles kahekordne maailmameister ja klubi asutaja Nikolai Novosjolov.

„Suur rõõm on alustada koostööd Eestile nii palju au ja kuulsust toonud spordiala viljelejatega. Nende asukoht, T1 kolmas korrus keskendub edaspidi teenustele, hobidele ja harrastustele ning saab uue väljanägemise ja sisu. Le Glaive’il on tähtis roll uuenevas T1-s ning maailma mastaabis on unikaalne, et vehklemine tuleb niivõrd inimestele lähedale. Usun, et see innustab keskust külastavat nooremat põlvkonda mõõka kätte võtma ning Eestile tulevikus kuulsust tooma. Vehklemise puhul on tähtsad eeskujud, kelle järgi uued huvilised saavad joonduda,“ ütles T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe.