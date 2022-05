FOTOD | Võitlusspordi suursündmusel King of Kingsil osalevad võitlejad astusid kaalule

KOK/IBF turundusjuht Paulina K. rääkis, et King of Kings üritusi Tallinnas on korraldatud juba üle kümne aasta ja siin on alati väga eriline atmosfäär. “Oleme saanud ajaga tuntumaks võitluskunstide sündmuseks Tallinnas, seda koos tugevate ja tuntud Eesti võitlejate ning suure hulga fännidega,” lisas ta. Eesti võitlejad on Paulina K. sõnul väga tugevad: kõrgete tehniliste oskustega, tugeva mentaliteediga ja alati täiusliku esitusega.