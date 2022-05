DELFI VIDEO | Robin Kivi: kui tahame meistriks tulla, siis pole vahet, kas võtame Cramo ära poolfinaalis või hiljem

"Oli hästi tihe graafik, aga nüüd oli kolm puhkapäeva ja ma usun, et meil on piisavalt pikk pink, et energia meie mängujoonisest ära ei kao," sõnas Kivi Delfile antud intervjuus.

Tartu mängumees ei nõustu spekulatsiooniga, et nad valisid endale seeriaks sobivaid vastaseid. "Ma küll ei tundnud seda, ka seespool mingeid jutte ei olnud sellest. Meil lihtsalt oligi see hooaja lõpp üsna kriitiline, päris paljudel mängijatel olid tõsised probleemid. Viimased mängud ei olnud seda riski väärt, et panna mingeid mängijaid mängu, kui vigastus võib minna hullemaks," lausus Kivi.

Ta tunnistas, et mõistagi on tabel neile kasulik, sest poolfinaalis ei tule kohtuda Kalev/Cramoga. "Ma usun küll [et on soodus]. Aga isegi kui Cramo tuleks meil poolfinaalis vastu, siis me võiks seda võtta, justkui see ongi finaal või proov meile. Kui tahame tulla meistriks, siis pole vahet, kas võtame Cramo ära poolfinaalis või hiljem," sõnas Kivi.

TalTech/Optibeti ja Tartu Ülikool Maks & Mooritsa poolfinaali avamäng peetakse pühapäeval kell 17 Tallinnas. Päev varem ehk homme alustavad seeriat põhiturniiri võitnud Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam. Mõlemaid mänge näeb otsepildis Delfi TV-st.