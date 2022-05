Meedia: Euroopa Liit astub sammu, mida USA ei julgenud - Putini sala-armukene saab sanktsioonid peale

38-aastane Kabajeva juhib Venemaa meediafirmat National Media Group, millel on Bloombergi teatel osalus peaaegu kõigis Venemaa propagandaväljaannetes. Just Vene propaganda leviku tõttu oodatakse saktsioone ka National Media Groupile.

Kreml on korduvalt eitanud kuulujutte Kabejeva ja Putini romansist ning nende ühisest lapsest. USA ametnikud usuvad lausa, et Kabajeval ja Putinil on vähemalt kolm ühist last.