Arsenal sõlmis peatreeneriga uue pikaajalise lepingu

"Olen täna põnevil, tänulik ja väga-väga õnnelik," ütles 40-aastane endine Arsenali poolkaitsja, kes on meeskonda juhendanud alates 2019. aastast.

"Me tahame klubi viia järgmisele tasemele ning konkureerida tõeliste tippklubidega. Selleks peame me mängima Meistrite liigas. Me peame meeskonda ja mängijaid arendama, saama paremaks igas osakonnas, looma veelgi tugevama sideme oma fännidega, parandama Emirates'il valitsevat atmosfääri, olema võimelised värbama tippklassi talenti ning parimaid inimesi, kes meid selles projektis aitaksid."