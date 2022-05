Norra kohtunik 13 aastat peale skandaalset matši: Chelsea väärinuks vähemalt ühte penaltit

Mäng lõppes 1:1 viigiga. Avamäng Barcelonas jäi 0:0 viiki. Võõrsil värava reegli tõttu pääses finaali Hispaania klubi.

Tänaseks 55-aastane norralane sai mängu järel Chelsea fännidelt kümneid tapmisähvardusi ning pidi oma turvalisuse huvides kodumaale pagema. Järgmisel aastal tema rahvusvaheline karjäär lõppes, 2013. aastani vilistas ta veel kohtumisi Norra liigades.

"Ma ei arva, et Chelsea fännidel on õigus öelda, et nad väärinuks nelja või viite penaltit, kuid ilmselt teavad kõik, kes jalgpalli ja selle mängu reegleid tunnevad, et selles mängus tulnuks penalti määrata," rääkis Øvrebø skandaalsele matšile tagasi mõeldes, mille järel Didier Drogba ta läbi sõimas ja selle eest kuuemängulise keelu sai.

"Seda juhtub, eriti juhtus seda enne VAR-i. Vahel jääb sul määramata penalti, vahel punane kaart või tegemata mõni muu oluline otsus. Nad võivad spekuleerida, milline neist olukordadest pidanuks penaltiga lõppema. Ma ei anna teile õiget vastust, sest mul ei ole seda, ma lihtsalt räägin, mida ma tajun."

Chelsea toonane peatreener Guus Hiddink on tunnistanud, et too mäng oli ainus kord, kui ta on kahtlustanud, et on langenud kokkuleppemängu ohvriks.

"Toonases mängus üllatas mind väga kohtuniku töö, sest enne seda olid tal suurepärased matšid olnud. Kas see oli halvim vilepartii, mida ma kunagi näinud olen? Võib-olla jah," sõnas Hiddink kaks aastat tagasi Hollandi telekanalile Ziggo Sport. "See oli ainus kord, kui arvasin, et see matš on kokku lepitud ja ära ostetud."

Chelsea leer apelleeris tolles mängus neljale penaltile. Kõige räigem möödalask paistis kohtunike poolt olevat 82. minutil Gerard Pique käega mängu karistuseta jätmine. Kuid vastuolulisi otsuseid oli teisigi: näiteks Michael Ballacki pealelöögi blokeerimine käega Samuel Eto'o poolt vahetult peale Andres Iniesta kolmanda üleminuti viigiväravat ja Drogba särgist sikutamine Eric Abidali poolt, mis hoidis ära Drogba väravavahiga üks-ühele pääsemise.

Sky Sportsi kommentaatorid leidsid mängujärgses stuudios, et neljast penaltiolukorrast oleks Chelsea pidanud 11 meetri karistuslöögi saama kolmes.