Kardispordi kodusõja tagajärg: paremad sõitjad jäävad meistrivõistlustelt kõrvale

"Juba läinud aasta sügisest käinud draama Eesti kardispordi juhtimise üle on sel laupäeval sõidetava meistrivõistluste avaetapi eel kulmineerunud kardisõitjate ühisotsusega võistlusest kõrvale jääda. Diskussioon EAL-i ja kardisportlaste vahel pole vaatamata korduvatele sooviavaldustele paraku teoks saanud," teatab Kardiliit.

Teine põhjus on seotud Eesti meistrivõistluste etappide läbiviimise formaadiga, kus ühele võistluspäevale on kokku pandud CIK-FIA kui monoklasside stardid. See aga sunnib kummaski arvestuses võistlejaid killustuma ning otsustama juba hooaja alguses ühe kasuks.