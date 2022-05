Patrice Evra: West Hami mängijad keeldusid geidega koos duši alla minemast

"Toon näite. Kui ma mängisin West Hamis, tuli keegi Inglise jalgpalliliidust meie juurde ja ütles: "Me peame kõiki aktsepteerima." Ning enamus mängijaid vastasid: "Ei, kui keegi mu tiimikaaslastest oleks gei, peaksid nad kohe lahkuma, ma ei taha nendega duši all käia." Ma tõusin püsti ja ütlesin: "Jääge kõik vait! Kas te kuulete ennast?" Aasta oli 2018, aga me ikka ei aktsepteerinud kõiki inimesi. Jalgpallimaailm ei ole piisavalt avatud meelega ning sellest on kahju."

West Hami klubi teatas, et ei ole Evra kirjeldatud intsidendist teadlik ega soovinud ajalehele The Mirror kommentaari anda.

Evra on varasemalt jalgpallis lokkavast homofoobiast rääkides öelnud, et usutavasti on igas klubis vähemalt kaks geimängijat. Ta usub, et ka tema meeskonnas on olnud neid, kes pole julgenud kapist välja tulla.