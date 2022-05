Kaarel Kose NHLi päevik: play offid on veidi teine tera, tegelikult algab kõik nullist

Alustame läänekonverentsist:

Dallas Stars vs Calgary Flames: igale Dallase liinile on Calgaryl parem vastus

Dallas Stars on ainuke meeskond sõelmängudel, kelle väravate vahe on põhihooaja lõpuks negatiivne (-8) ja vastaseks on Pacific divisjoni võitnud Calgary Flames, kellel sama näitaja +85. Flamesi staarid on põhihooaja punktitoojate TOP 10, Johnny Gaudreau, kes jagab teist-kolmandat kohta Panthersi Jonathan Huberdau ja Matthew Tkachuk´ga. Samal ajal on Dallase parim, Joe Pavelski, alles 32.

Dallas Starsil on hea väravavaht Jake Oettingeri näol (tõrjed 912), aga Flamesi müür, Jacob Markstrom, on üks selle hooaja Vezina karika kandidaate. Läbi vaadates erinevaid aspekte, on igale Dallase liinile Calgaryl parem vastus. Kuna enamuse ja vähemuse näitajad on üpris ühest puust, siis Starsi lootus on sellel, et bullititele läinud mänge on suudetud rohkem oma kasuks pöörata. Jääb vist väheks ja kõik panused Flamesile. Samas on play offid veidi teine tera ja tegelikult algab kõik nullist. No, ja Starsi võiduga saab hoopis suurema summa välja võtta. Mängu tasub jälgida NHLi ametlikust spordiennustusportaalist OlyBet.

Los Angeles Kings vs Edmonton Oilers: selles paaris on siiski võimalused pisut paokil ka Kingsi jaoks

Mõlema tiimi hooaeg on kulgenud tõusude ja mõõnadega. Põhihooaja omavahelistes mängudes Edmonton selgelt peal, võttes neljast mängust kolm võitu. Samuti on hirmuäratav domineeriv duo McDavid ja Draisaitl ning pärast peatreeneri vahetust on Edmonton ka vägevas hoos - põhihooaja lõpp on tunduvalt tugevam, kui vastasel.

Siiski on Los Angelesel võimalus olemas, kuna see koht, kus Edmonton lekib, on kaitse ja väga kindel pole ka kinnas värava ees. Kuigi Mike Smith on viimastes mängudes tegemas vägevaid esitusi. Kahjuks ei saa väravavahtide tugevusega kiidelda ka Kings, aga isegi ilma Drew Doughty'ta, kes on randmevigastusega väljas hooaja lõpuni, on Kingsi kaitse selgelt tõhusam, millele lisanduvad NHLi paremad kaitsvad tsentrid Kopitar ja Danault.