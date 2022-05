VIDEO | AS Roma üle 31 aasta finaali vedanud Mourinho poetas pisara

"Miks ma pisara poetasin? Sest ma tunnen seda, mida nad kõik tunnevad. See on suur klubi ilma trofeeruumita, mida see klubi oma sotsiaalse tähenduse poolest vääriks. Ma tean, mida see nendele inimestele tähendab ning mu emotsioon tuli selleks. Mul on olnud õnne mängida veel prestiižsemates finaalides, aga see pani mind tundma väga erilisena," rääkis Mourinho.