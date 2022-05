Paide jättis ülitähtsad eurovõtmed enda kätte. Voolaid: ootame nüüd põnevusega vastast

Kui Paidel on meistrivõistlustel sisse tulnud mitmeid libastumisi ja 11 vooruga on saadud neli kaotust, siis karikasarja poolfinaaliks oldi hästi valmis.

„Sõnum võistkonnale oli see, et peame tegema oma asja ja sellesse uskuma. Samamoodi jätkates saame ühel heal päeval ka teenitud tasu,” tõdes Paide meeskonna peatreener Karel Voolaid, et tehtud töösse on kogu aeg usk säilinud.

Finaalivastase ootel

„Kui näiteks teise poolaja keskpaigas olime võistkonnana raskustes, siis lisaaja algus näitas, et meeste energiavarud on hästi taastunud. See on ka treenerile hea signaal, et oleme treeningprotsessis asju õigesti teinud. Me ei vajunud põlvili maha ja meid ei surutud ära. Meil oli jõudu ja jaksu. Kumbki meeskond ei suutnud kohtumise jooksul palju olukordi luua. Oli klassikaline karikamäng, kus suuri riske ei võetud. Samas ei lastud ka. Kui vastane üritas, siis pandi kõik väljakule. Tüüpiline karikamäng,” iseloomustas Voolaid poolfinaali kulgu.

Paide jaoks on karikasarjas tänavu palju kaalul. Nimelt on karikasarjas mängus eestlaste kolmas eurokoht. Eelolevaks suveks on FCI Levadial olemas pääse Meistrite liiga eelringi. FC Flora alustab mängudega Konverentsiliigas. Praegu ongi lahtine eestlaste teine esindaja Konverentsiliigas. Kuna Levadia ja Flora on koduses karikasarjas konkurentsist langenud, siis pääseb kolmandana Euroopasse tänavune karikavõitja. Rahaliselt tähendab see klubile minimaalselt 200 000 eurot.

Karikasarja teine poolfinaal peetakse 15. mail. Vastamisi lähevad seal Nõmme Kalju ja Narva Trans. „Mängu eel ei olnud meeskonna sees finaalipääsmest juttu. Tagantjärgi saab tõdeda, et finaalis on kõik asjad meie endi kätes. Spordis on see alati hea, kui asjad on enda kätes. Nüüd ootame põnevusega omale vastast,” lisas Voolaid.