VIDEO | Finišisirgel maha tulnud kett rikkus eestlase võiduvõimaluse, kitsekari jooksis ratturite eest läbi

„Ma kartsin, et avaetapp on raskem. Eelmisest aastast mäletan, kuidas kannatasin ja maha jäin. Sel aastal olid asjad teisiti ja mäed ei olnud enam midagi ülejõu käivat,“ rääkis Pajur etapi järel. „Jaksasin ilusasti esimestega mäed üle tulla ja olin enda finišiga enesekindel. Viimasel kilomeetril olin ideaalsel positsioonil. 200 meetrit enne lõppu hakati sprintima ja ma juhtisin seda finišiheitlust, ent kahjuks 100 meetrit enne lõpujoont lendas mul kett maha, kuna finiš oli munakivil ja tee raputas. Mis teha – tehnikasport. Olen ikka pettunud, sest võit oli käega katsutav. Järgmistele etappidele saan enesekindlalt peale minna, sest vorm on olemas.“