Soome hokikoondise ründetäht jääb MMilt eemale

Laine leping Columbusega lõppeb järgmisel suvel, kuid soomlane on juba teatanud, et tahab seal jätkata. "Asi on meeskonnas, mis meil on. Meil on suurepärane meeskond, millega olen hästi kohanenud. Olen põnevil, sest meie noor tiim võib lähitulevikus edu saavutada. Tahan selles kindlasti osaline olla," kommenteeris Laine.