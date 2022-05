Kohtunikke kritiseerinud Tammeka peatreenerile määrati hoiatus ja rahatrahv

Tammeka peatreener rikkus Premium liiga juhendi kahte punkti, mis ütlevad, et meediale antavates intervjuudes on mängijatel, treeneritel ja teistel esindajatel keelatud üritada mõjutada kohtunikke ning hoidutakse liiga maine kahjustamisest, teatas Eesti Jalgpalli Liit .

"Ma ei taha, et keegi soosiks Tammekat! Ma tahan, et meiega käitutaks õiglaselt! Küsin ainult õiglust! Aga see, pärast 11 mängu, on raske. Kohtunikud tulevad siia ja annavad Florale kõik, mida nad soovivad. Kohtunikud tulevad siia ja annavad kõik Levadiale. Paide vastu sama asi, Nõmme vastu sama asi! Mis see on? Mida te jalgpallilt tahate? Mida te tahate?" kurjustas Santos.