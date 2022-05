Norra suusataja Putinit ja Ukraina sõda kiitnud olümpiavõitjast: see vapustas mind

Stepanova on üks neist sportlastest, kes on avaldanud Venemaa presidendile Vladimir Putinile ja Ukrainas peetavale sõjale toetust.

Stepanova võttis sõna, kui Putin võõrustas Pekingi olümpiamängude medalivõitjaid. „Minu silmis on Venemaa taas tugev, uhke ja edukas riik. Liigume jälle õigel kursil ning võidame samamoodi, nagu võitsime olümpiamängudel. Suur tänu meie presidendile, kes hoiab meie riigi lippu kõrgel,” sõnas Stepanova toona.

21-aastane Stepanova kirjutas nüüd Instagramis, et toonase sõnavõtu järel võtsid mitmed lääneriikide ajakirjanikud temaga ühendust ning soovisid kommentaari. „Olen osade nende ajakirjanikega varem kohtunud ja seega on nad ilmselt minust mingi arvamuse kujundanud. Mul on teile kõikidele vastus olemas: kas te tõesti ootasite minult midagi muud? Kas olen seetõttu teie silmis teistsugune venelane, kuna räägin natuke inglise keelt ja olen alati valmis nalja viskama? Ülim naiivsus!” teatas Stepanova Instagramis.

"Kuulake ja pange tähele: meie, venelased, tahame oma riigile kõike head. Üks meie tõekspidamisi on toetada kodumaad murrangulistel aegadel. Kui teil, kallid lääneriikide ajakirjanikud, on sellest arusaamisega raskusi, siis peaksite ehk iseseisvalt mõtlema selle üle, miks me oleme nii kindlad, et saame kõigist raskustest üle. Ja võib-olla on aeg lõpetada uskumine müütidesse, mille te ise lääne meedias lõite," lisas Stepanova.

20-aastane Helene Marie Fossesholm tunnistas, et poleks Stepanovalt sellist avaldust oodanud. "Ma tunnen Veronikat natuke. Ta on väga kena tüdruk, kuid ma pole tema viimase sõnavõtuga nõus," ütles norralanna NRK-le.