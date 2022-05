"Venelased lähevad Putini vastu protestima alles siis, kui nad on näljas"

"Anusin tüdrukuid Vene Föderatsioonist, näitasin videoid plahvatustest, kuidas hävitajad lendavad, palusin neilt abi. Nad vastasid: "Ira, me oleme rahu poolt, kõik inimesed on selle [sõja] vastu. Kui teil on midagi vaja, kirjutage. Aga mida me saame teha?". Palusin neil tänavatele tulla, aga nad vastasid, et neid kõiki pannakse vangi. Ütlesin neile: "Tüdrukud, teid pannakse vangi, aga meid võidakse tappa iga sekund."," meenutas Kindzerska oma kirjavahetust venelastega, vahendab sport24.ua.

"Rõhutasin, et keegi peale teie ei aita meid, sest see on teie valik, see on teie president, teie vastutate tema eest ja ainult teie saate teda peatada," rääkis Kindzerska ja lisas: "Aga umbes nädal hiljem lõpetasin kirjutamise. Kustutasin telefonist ja sotsiaalvõrgustikest kõik Venemaalt pärit sõprade kontaktid. Sain aru, et nad on mäda rahvas ja ma ei taha nendega enam mingit tegemist teha."