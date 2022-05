18-aastane jalgpallur tegi treenerite ja tiimikaaslaste kiusamise tõttu enesetapu

Jalgpallurit leinav perekond väidab, et FC Gimpo noortemeeskonda kuulunud Woo-rim oli tiimikaaslaste ja treenerite kuudepikkuse kiusamise ohvriks.

"[Tema eakaaslaste] kiusamine kestis ilmselt neli kuud," teatas üks perekonnaliige, lisades, et Jeong oli kirjutanud oma enesetapukirjale, et tahab „kiusajaid ka pärast surma needa“. Väidetavalt olid noormeest mõnitanud ka treenerid.

Lõuna-Korea teises liigas mängiva FC Gimpo sotsiaalmeedia järelehüüdes ei ole kiusamisest ühtegi sõna. "Jeong Woo-rim on meie seast lahkunud ning ta on nüüdsest üks taevas säravatest tähtedest. Me ei unusta kunagi sinuga veedetud aega ja meie ühist kirge jalgpalli vastu," teatas FC Gimpo.