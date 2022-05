Tartu näitas esimest korda potentsiaali septembris peetud kontrollmängudes, kus võit tuli võidu otsa. Ametlikes kohtumistes läks suund ruttu allapoole ja Eesti-Läti liigas vireleti pikalt viimaste seas. Tartu jaoks oli emotsionaalselt ülimalt oluline jõulude eel kodusaalis võidetud Eesti karikas, kusjuures finaalis pandi selili Kalev/Cramo.

“Olen karjääri jooksul esimest korda olukorras, kus olen välismaalasena kapten. See tähendab, et minu õlgadel on rohkem vastutust. Püüan aidata igal moel tiimil võita. Hooaja lõpus näeme, kas see õnnestus,” rääkis 31-aastane Drungilas pärast seda, kui Tartu oli veerandfinaalis mängudega 3:1 võitnud Viimsit.