Venemaa spordilegend siunas soomlasi: nad on nagu lasteaialapsed, kes pissivad püksi

Soome jäähokiliit otsustas esmaspäeval, et järgmisel hooajal KHL -is mängivaid hokimehi enam Soome koondisse ei kutsuta.

Viimastel päevadel on Venemaa meedia selle otsuse peale kihama hakanud ja lennutanud soomlaste suunas palju kriitikanooli. Näiteks tekitas KHL-i klubi Jekaterinburgi Avtomobilist segadust oma kodulehel avaldatud uudisega, kus teatati, et järgmiseks hooajaks on lepingud sõlmitud kolme Soome mängijaga. Nendeks olevat väravavaht Juha Metsola, kaitsja Jyrki Jokipakka ja ründaja Miro Aaltonen.

Nimetatud Soome kolmik on öelnud, et nad sõlmisid oma endiste KHLi koduklubidega lepingud enne 24. veebruaril alanud Ukraina sõda ning neil pole mingit kavatsust järgmiseks hooajaks KHL-i naasta. Avtomobilisti lepingutest ei tea nad midagi.

"Soomlastega on alati ainult probleemid, nad on nagu lasteaialapsed, kes pissivad püksi. Kui nad ei taha tulla, ärgu tulgu. Lõppude lõpuks ärrituvad nad alati kõige peale ja kardavad kõike. Nad ei ole mehed, muud ei saa nende kohta öelda," põrutas kaks olümpiakulda ja ühe maailmameistritiitli võitnud Koževnikov.

Ilta-Sanomat kirjutab, et peamiselt valitsuse kontrolli all oleval Vene meedial on praegu käimas suur kampaania Soome ja soomlaste kritiseerimiseks, mis on vähemalt osaliselt seotud Soome kavatsusega NATO-ga liituda.