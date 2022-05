Viiruspuhangu küüsi langenud Nõmme Kalju loodab juba nädalavahetusel väljakule naasta

„Kokku haigestus grippi 11 mängijat. Tegemist on A-gripiga,” avaldas Tehva. „Praeguse seisuga ei saa ilmselt mõned haigestunud mängijad nädalavahetusel meeskonda aidata, kuid tänavu on meil piisavalt pikk pink, et saame korraliku meeskonna kokku.”

„Olukord oli alguses meie jaoks ootamatu, kuna kõik mängijad on ju vaktsineeritud, kuid seejärel selgus, et tegemist on gripiga. Praegu on kevadine aeg ning mängukalender on väga tihe. Koormus organismile on suur ja seetõttu ollakse ilmselt viirustele vastuvõtlikumad. Ilmselt tuleb rohkem vitamiine süüa.”