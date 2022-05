VIDEO | Kohtunike juht selgitab Viimsi medalilootustele kriipsu peale tõmmanud korvpallireeglit, mida muudeti kindlal põhjusel

“Võistkonnad hakkasid mängu lõpus kasutama varianti, et pärast minutilist vaheaega võeti kõigepealt kaitseasend üles, lasti meestel jooksma hakata, et näha, mida vastane teha tahab. Mängijale, kes segas audi sisseviskajat, anti ülesanne teisel-kolmandal sekundil üle joone astuda, et võtta hoiatus. Sellega nähti ära, mida vastane teeb ja oli võimalus kaitse uuesti paika panna. Reegel toodigi sisse selleks, et vältida hoiatuse võtmise näol eelise saamist,” rääkis Halliko, kes oli eilses mängus üks kolmest vilemehest.

“Zakis läks nii palju üle joone ja lisaks jooksis vastasele järgi, et teda takistada. See oleks tehniline viga olnud ükskõik millal, mitte ainult viimase kahe minuti jooksul,” ütles Halliko.

“Meil on näiteid olemas ka viimase paari hooaja Euroliigast, kus mängija oli sentimeeter joone peal ja anti tehniline. Mängija polnud nõus, aga pärast ütles kohtunike pealik, et vile oli õige. Mängijatele öeldakse, et seda ei tohi teha ja nad on sellest teadlikud. Seda reegilt ei tehtud täna, vaid on kehtinud juba paar aastat. Kui mängija selle vastu eksib, siis on ta süüdi,” lisas ta.